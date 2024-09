Pôle emploi : 601 millions FCFA détournés

Le ministre du Travail, de l’Emploi et des Relations avec les Institutions, Yankhoba Diémé, a réagi aux arriérés de salaires des agents du Pôle emploi, lors de son intervention à l’Assemblée nationale hier lundi, à l’occasion du vote du projet de loi n°03/2024 relatif à la Commission nationale des Droits de l’Homme.



Il a révélé un « détournement d’objectif » d’un montant de 601 millions de FCFA. « Le premier trimestre de 2024, le montant de 2,5 milliards F CFA correspondant au trimestre a été bel et bien décaissé. Malheureusement à notre grande surprise, au mois de mars, un montant de 601 millions de FCFA a été décaissé et on ne sait pas jusqu’à présent, c’est destiné à quoi, ça été viré à qui, c’est payer à qui ? » , a fait savoir le ministre du Travail, précisant que c’est signalé dans la passation de services, supervisé par l’Inspection générale d’Etat (IGE).



Le ministre a également évoqué les arriérés de salaires, qui s’élèvent à environ 380 millions FCFA. Il a enfin assuré que le Premier ministre a donné instruction de régler la situation sans discrimination, en payant tous les jeunes recrutés, quelle que soit leur appartenance politique.





















































































































