Polémique autour de la nomination de Mame Mbaye Niang au Palais

L’ancien ministre du Tourisme est-il nommé ministre chef de cabinet du président de la République ? Si Ismaïla Madior Fall détient en bonne et due forme son décret de nomination, ce n’est pas le cas pour Mame Mbaye Niang. Pourtant, il jure qu’il a été bel et bien nommé et que le décret sera bientôt publié au journal officiel.En tout cas, selon une source proche du chef de l’État, qui a briefé le quotidien L’As, Macky Sall aurait purement et simplement bloqué la nomination au motif que l’ex-ministre de la Jeunesse a fuité l’information. Une façon de lui mettre la pression pour occuper ce poste dont le véritable rôle est assuré par le nommé Pape Samba Diop.