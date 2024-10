Police-Journalistes: « Ce que nous comptons mettre en relief pour affiner nos relations » (DGPN)

Le directeur général de la police nationale nationale, Mame Seydou Ndour a assisté ce mercredi au panel sur la gouvernance sécuritaire et la collaboration entre la police et la population. Une occasion pour le chef de la police de soulever l’approche avec les journalistes. Ces derniers qui, pour la plupart des activités et autres manifestations se trouvent dans des situations de confrontation avec les FDS peuvent espérer, selon le directeur générale de la police nationale, « une collaboration ouverte et utile avec la police ». « À travers ces mercredis de la police, d'autres sujets seront abordés, et comme je l'ai dit, nous ne sommes pas fermés. Vous verrez des intervenants qui viendront de divers secteurs, que ce soit de la société civile, des forces de défense et de sécurité, de la police, de la gendarmerie, de la droite, des armées, tout le monde y sera. Mais également d'autres acteurs qui sont des partenaires, comme les journalistes qui peuvent même prendre la parole devant l’administration de la police pour aborder toutes les questions en vue d’une meilleure approche de collaboration », indique Mame Seydou Ndour.