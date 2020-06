Police Point E : Barthélémy Dias convoqué pour «vol de téléphone portable»

Le maire de la commune de Mermoz-Sacré-Cœur, Barthélémy Dias, a déféré, ce mercredi 3 juin, à la convocation au commissariat de police du Point E. Mais il s'agissait plutôt pour une affaire de vol d'un téléphone portable. C'est lui-même qui l'a dit à la sortie de son audition.

«Je suis venu répondre à une convocation. Mais ce n'est que de la diversion, de la provocation. Alors qu'on parle d'une affaire de 4 000 m2 donnés de manière illégale sur le domaine public maritime, on me convoque ici pour un soi-disant vol d'un téléphone portable et pour violence exercée sur des agents», a-t-il confié aux journalistes.

A l'en croire, l'incident aurait eu lieu lors de sa descente musclée, hier mardi, pour ordonner l'arrêté définitif dudit chantier.

Barthélémy Dias de persister : «Le domaine public maritime est inaliénable !», pointant ainsi l'œuvre d’«une bande de malfaiteurs» dans cette affaire.

«Nous nous battons pour mettre fin à tout cela. Nous nous battrons pour préserver le littoral», a notamment juré le maire de Mermoz-Sacré-Cœur.