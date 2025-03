Politiques publiques : les attentes du DGAT et des Gouverneurs

Lors de l’atelier d’échanges et de partage tenu lundi 10 mars à Saly Portudal sous la présidence du ministre de l’Intérieur, le Directeur général de l’Administration territoriale (DGAT), William MANEL, a souligné le rôle central des gouverneurs en tant que représentants du président de la République et du gouvernement dans leurs régions.



Selon Sud Quotidien qui a fait le compte rendu, avec le nouveau référentiel en place, cette rencontre vise à les outiller pour la mise en œuvre de la « Vision 2050 », de la Stratégie nationale de développement et des pôles territoires. L’objectif, rapporte le journal, est d’assurer une appropriation efficace de ces orientations pour une application cohérente et concertée sur le terrain. « Les gouverneurs vont appliquer les orientations du chef de l’Etat. Ils parlent, agissent en son nom. Les gouverneurs sont appelés à porter la Vision du chef de l’Etat et l’opérationnaliser. »





Des gouverneurs ont partagé leur vision sur cette réforme. Saer NDAO (Thiès) a mis en avant l’importance des pôles territoires pour structurer le développement régional, notamment dans les secteurs touristiques et extractifs. Il appelle à une concertation nationale pour lever certaines contraintes.



Al Hassan SALL (gouverneur de Saint-Louis) a insisté sur la nécessité pour les gouverneurs de maîtriser le nouveau référentiel pour mieux encadrer l’application des politiques publiques. Il estime que, étant un pôle territoire, Saint-Louis doit impliquer ses acteurs locaux dans cette dynamique. Madame Mariame TRAORE (Kédougou) a, quant à elle, salué l’initiative, qui permet aux gouverneurs de se mettre à jour et d’assurer l’application efficace des nouvelles orientations stratégiques.

































Walf