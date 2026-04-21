Poste de Secrétaire général de l'ONU- Macky Sall auditionné ce mercredi

Dakarposte a appris que l'ancien président sénégalais, Macky Sall, candidat au poste de Secrétaire général des Nations unies, passe son audition à New York mercredi 22 avril 2026.



L'audition fait partie du processus de sélection pour succéder à Antonio Guterres, avec des auditions se déroulant sur deux jours (21 et 22 avril).



Il s'agit d'un grand oral où M. Sall, bien loin de faire l'unanimité, présente sa vision, qui sera retransmis publiquement.



L'ancien président Macky Sall, bien loin de faire l'unanimité, fait partie des prétendants au poste.



Celui qui a dirigé le Sénégal de 2012 à 2024 et a par la suite été envoyé spécial du Pacte de Paris pour les Peuples et la Planète a été désigné par le Burundi, mais son pays d'origine, le Sénégal, a fait savoir à l'Union africaine qu'il ne soutenait pas sa candidature. L'organisation régionale, qui regroupe 55 pays africain, ne lui a pas apporté son soutien non plus.



Parmi les autres candidats en lice :



- L'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, qui a été haute-commissaire des Nations unies aux droits de l’homme après avoir exercé deux mandats non consécutifs à la présidence du Chili, a initialement été désignée par le Chili, le Brésil et le Mexique. Mais après l’arrivée au pouvoir en mars du leader d’extrême droite chilien José Antonio Kast, son gouvernement a retiré son soutien à Mme Bachelet, une personnalité de gauche, bien qu’elle reste candidate grâce aux nominations du Brésil et du Mexique.



- Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Argentin Rafael Mariano Grossi, 65 ans, ancien diplomate argentin et directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique depuis 2019, a été désigné par son pays d’origine.



- et la directrice générale de l'OMC, Rebeca Grynspan,Grynspan, 70 ans, ancienne vice-présidente du Costa Rica, est secrétaire générale de la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED) depuis 2021 et a également été désignée par son pays.



Une cinquième candidate, la diplomate argentine Virginia Gamba, ancienne représentante des Nations unies pour les enfants dans les conflits armés, a été désignée par les Maldives, mais ce pays de l’océan Indien a retiré sa candidature fin mars sans donner de raison.



Bien qu’il n’y ait que deux candidates, la pression en faveur d’une femme au poste de secrétaire général se poursuit, notamment de la part de Guterres, qui s’est efforcé de parvenir à l’égalité des sexes au sein de son administration. La Grande-Bretagne et la France ont également déclaré qu’elles aimeraient voir une femme à la tête de l’organisation.



L'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet — l'une des deux femmes et l'une des trois candidates originaires d'Amérique latine — sera la première à se présenter devant les ambassadeurs des 193 pays membres de l'ONU lors d'une séance de questions-réponses de trois heures mardi. Elle sera suivie par le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), l'Argentin Rafael Mariano Grossi.



Mercredi, la directrice générale de l'OMC, Rebeca Grynspan, occupera le devant de la scène dans la salle de l'Assemblée générale, suivie enfin de l'ancien président du Sénégal, Macky Sall.



Des infos glanées d'Africanews, il s'avère que le prochain secrétaire général prendra ses fonctions le 1er janvier 2027



Selon nos confrères d'Enquête Quotidien, son parti, l'Alliance pour la République (APR), a mis en place une fan zone à son siège de Mermoz pour suivre l'audition en direct.



L'audition se tient dans une période de forte activité diplomatique à New York, où la capacité de M. Sall à convaincre est scrutée, notamment dans le contexte des relations avec le nouveau régime Sénégalais.



