Pour Kamala Harris, l'Ukraine ne doit pas céder de territoire pour parvenir à la paix

La candidate démocrate à l'élection présidentielle s'est exprimée aux côtés du président ukrainien Volodymyr Zelenskyy et a critiqué de manière voilée les pressions controversées du candidat républicain Donald Trump pour que l'Ukraine conclue rapidement un accord afin de mettre fin à la guerre.



"Certains dans mon pays voudraient forcer l'Ukraine à renoncer à de grandes parties de son territoire souverain, exiger qu'elle accepte la neutralité et qu'elle renonce à des relations de sécurité avec d'autres nations", a-t-elle déclaré lors d'une conférence de presse à Washington.





"Ces propositions sont les mêmes que celles de Poutine. Et soyons clairs, ce ne sont pas des propositions de paix. Il s'agit plutôt de propositions de capitulation, ce qui est dangereux et inacceptable".



Ses déclarations ont rappelé l'importance des enjeux de l'effort de guerre pour l'Ukraine dans le cadre des élections américaines de cette année.



Donald Trump a critiqué l'aide américaine à l'Ukraine, a fait l'éloge du président russe Vladimir Poutine et a accusé Volodymyr Zelenskyy d'être à l'origine de l'effusion de sang.



Le candidat républicain a déclaré qu'il rencontrerait le pérésident ukrainien à New York vendredi, après des jours de questions sur la possibilité que les deux dirigeants s'assoient ensemble.



Il a rejeté les critiques de Kamala Harris et a insisté sur le fait qu'il souhaitait simplement mettre un terme au "spectacle d'horreur qui s'est déroulé".





À la question de savoir si l'Ukraine devait céder des territoires, Donald Trump a répondu : "Nous verrons ce qui se passera" et "nous avons besoin de paix".



"Nous avons besoin d'une paix durable et juste, a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse avec Kamala Harris. Nous devons donc maintenir les sanctions contre la Russie et utiliser le produit de l'immobilisation des actifs russes pour protéger l'Ukraine, notre peuple, nos villes, notre ligne de front contre le mal russe. Et bien sûr, nous devons travailler dur pour traduire en justice tous les criminels de guerre russes".



Le président ukrainien était à Washington pour présenter à la Maison-Blanche et au Congrès ses plans visant à mettre fin à la guerre en améliorant les chances de l'Ukraine sur le champ de bataille et son influence éventuelle à la table des négociations.



Il fait pression pour lever les restrictions sur l'utilisation d'armes occidentales à longue portée pour frapper des cibles plus profondément à l'intérieur du territoire russe.



La visite de Volodymyr Zelensky n'a pas permis d'avancer sur cette question, mais le président Joe Biden a annoncé des milliards de dollars supplémentaires en missiles, drones, munitions et autres fournitures.



S'adressant à l'Assemblée générale des Nations unies jeudi, le président du Conseil européen Chales Michel a exhorté la Chine à reconsidérer son soutien à la Russie et à "user de son influence pour garantir le respect de la Charte des Nations unies".



"L'Union européenne soutient et continuera de soutenir l'Ukraine aussi longtemps que nécessaire, fidèle à la promesse de liberté et de solidarité, engagée en faveur d'une paix mondiale juste et durable fondée sur les principes de la Charte des Nations unies", a-t-il déclaré.