Pourquoi Boun Abdallah dérange le camp du pouvoir

Le candidat de la coalition Dionn 2024 , du nom de l’ancien Premier ministre de Macky Sall dit faire l’objet d’une sorte de concurrence déloyale de la part de ses anciens “camarades” de parti par une sorte de “faux” débauchages de hauts responsables de ses chargés de collecte de ses parrainages. Il accuse ses adversaires de promettre argent, promotion professionnelle et autres biens fonciers à ceux là qui soutiennent ses candidature. vrai ou faux, on attend la réplique du camp du candidat de Benno Bokk Yaakaar. Mais une chose il est évident que de tous les quatre candidats issus de la majorité présidentielle, Bounn Abdallah Dionn est l’ennemi à abattre. Et pour plusieurs raisons. D’abord parce qu’il constitue un mystère pour ses anciens camardes qui font des mains et des pieds pour l’empêcher de réunir le nombre de parrains exigés. Et là, ils sont confrontés à une grande équation: celle de voir l’ancien Premier ministre de faire parrainer par 13 députés de la mouvance présidentielle. C’est pourquoi il est engagé une grosse campagne d’infiltration des parlementaires de Benno bokk yaakaar pour savoir qui est qui et qui est avec le candidat de Macky Sall ou qui ne l’est pas.



L’autre raison qui empêche à Macky et ses camarades de dormir est la cote de popularité de son ancien Premier ministre et ancienne tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakaar aux législatives de 2017 qui avait remporté haut la main ces joutes électorales. Il part donc avec un avantage certain pour avoir parcouru tout seul le Sénégal à la pêche aux voix. Contrairement à son adversaire Amadou Ba, peu connu dans le Sénégal des profondeurs et dont la force de frappe est encore sujette à moult interrogations dans son propre centre de vote aux Parcelles Assainies. Il y a été battu aux dernières élections locales par un locataire.



Autre argument et pas des moindres: Bounn Abdallah Dionn bénéficie d’une grande respectabilité et confiance au sein de Benno Bokk Yaakaar que son challenger . “Personne ne peut dire au sein Benno avoir eu un quelconque différend avec Bounn Abdallah Dionn pendant tout le temps qu’il a passé dans la mouvance présidentielle. Malgré les hautes responsabilités qu’il a eu à occuper. il est resté le même jusqu’à sa déclaration de candidature. Aujourd’hui plus que jamais nous avons confiance en lui. Et on ose espérer qu’à son for intérieur , Macky Sall regrette d’avoir choisi Amadou Ba”, confie un ex responsable membre de Benno aujourd’hui dans le camp de l’ancien Premier ministre.



Georges Nesta DIOP (Walf)