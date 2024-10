Poursuivie pour escroquerie sur les deniers publics, Dieguy Diop entendue depuis ce matin par la DIC

Les radars de Dakarposte, au parfum de tout ce qui se trame sous nos cieux, nous soufflent que Dieguy Diop est "cuisinée" (auditionnée) depuis ce matin par la Division des Investigations Criminelles.



Et, sauf revirement, son dossier sera bouclé aujourd'hui.



Pour rappel, nous écrivions, il y'a de cela quelques jours, que le ministre de tutelle, Alioune Dione, a fini par prendre l'initiative d'engager une action judiciaire contre Dieguy Diop Fall pour détournement de derniers publics.



Le ministre de la Microfinance et de l’Économie sociale et solidaire invité de la Rfm, qui écarte "toute motivation politique", a laissé entendre que c'est à l'issue d'audits internes commandités peu après sa nomination qu'un trou de plus de trente millions de nos francs a été découvert au niveau de la direction de la Promotion de l'Économie Sociale et Solidaire sous l'ère Mme Fall Dieguy Diop. Sans sourciller, le ministre intente des poursuites contre cette dernière.