Poutine: “Nous voulons négocier la fin de la guerre”

Le président russe Vladimir Poutine a déclaré qu’il était ouvert à des négociations pour mettre fin à la guerre en Ukraine. Du côté des Ukrainiens, on estime toutefois que le maître du Kremlin a perdu le sens des réalités.



“Nous sommes prêts à négocier une solution acceptable au conflit avec toutes les parties concernées. La balle est donc maintenant dans le camp de l’Ukraine”, a déclaré Vladimir Poutine sur la télévision russe. Mais selon le président russe, l’Ukraine refuserait toute négociation.





Néanmoins, selon un conseiller du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Poutine a perdu le sens des réalités. “La Russie a envahi l’Ukraine et continue de tuer nos concitoyens”, a ainsi souligné Mykhailo Podolyak sur Twitter. “La Russie ne veut pas de négociations, mais essaie d'échapper à ses responsabilités”, a-t-il ajouté.



L’invasion de l’Ukraine par la Russie est le conflit européen le plus meurtrier depuis la Seconde Guerre mondiale. Le Kremlin affirme qu’il continuera à se battre jusqu’à ce que tous ses objectifs soient atteints, tandis que Kiev assure de son côté que les Ukrainiens défendront leur pays tant qu'un soldat russe se trouvera sur leur sol.