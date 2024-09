Pr Diomaye Faye " Nous sommes résolus à vous offrir des opportunités réelles et dignes, ici, chez vous, pour que plus jamais cette mer ne devienne un cimetière pour nos enfants"

Le Président de la République s'est rendu à Mbour, où il a exprimé à la nation toute sa douleur et sa solidarité envers les familles qui ont perdu leurs proches dans le naufrage d’une pirogue au large de Mbour, ainsi qu'à l’ensemble du peuple sénégalais. Ces vies arrachées par l'émigration clandestine rappellent l'urgence d'agir.



Le Chef de l’État a réaffirmé la détermination du gouvernement à traquer sans répit et sanctionner avec la plus grande sévérité les acteurs qui organisent ces convois de la mort.



Aux jeunes, le Président de la République a lancé un appel : « votre vie a une valeur inestimable. Vous avez un rôle central à jouer dans l’avenir de notre pays. Nous sommes résolus à vous offrir des opportunités réelles et dignes, ici, chez vous, pour que plus jamais cette mer ne devienne un cimetière pour nos enfants. »