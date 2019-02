Premières tendances- Macky devant en Chine

Les premiers résultats de l'élection en Chine viennent de tomber et donnent largement vainqueur le candidat Macky Sall de la coalition Benno Bokk Yaakaar...

À Beijing selon dakaractu, sur 120 inscrits, il y'a eu 56 votants et Macky Sall a obtenu 34 voix, suivi de Ousmane Sonko 15 voix, Idrissa Seck 3 voix, Madické Niang 2 voix et Issa Sall 2 voix.

À Guangzhou, sur 40 votants, Macky Sall a obtenu 20 voix suivi de Ousmane Sonko 15 voix et Idrissa Seck 4..