Préparatifs des Elections législatives anticipées : Le Ministre de l'Intérieur remet 59 véhicules

Le ministre a souligné l'importance de ce geste, pour garantir le bon déroulement du processus électoral. « Ces véhicules vont permettre de conduire et d'organiser les élections les plus démocratiques et transparentes possibles, dans les meilleures conditions », a-t-il affirmé.



En effet, ces véhicules sont destinés à renforcer les capacités logistiques des institutions en charge de l'organisation des élections, afin de respecter les délais impartis pour la préparation du scrutin.



Jean Baptiste Tine a également exprimé sa confiance, quant à l'utilisation adéquate de ces moyens. « Je suis persuadé que ces véhicules vont les aider à accomplir leur mission dans de bonnes conditions et qu'ils en feront bon usage. L’élection est une fête de la démocratie, non pas une bataille », a-t-il déclaré.