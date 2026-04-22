Près de 8 000 personnes sont mortes ou ont disparu sur les routes migratoires en 2025, selon l'OIM

Environ 7 900 personnes sont mortes ou ont disparu sur les routes migratoires en 2025, portant le total des morts et des disparus depuis 2014 à plus de 80 000, a déclaré mardi l'agence des Nations Unies pour les migrations (source en anglais).



L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a déclaré que les gens étaient forcés d'entreprendre des voyages dangereux et irréguliers lorsque les voies d'accès sûres étaient hors de portée et a exhorté les pays à trouver la volonté politique de sauver davantage de vies sur les routes migratoires.



Le projet "Migrants disparus" de l'OIM "a documenté plus de 80 000 décès et disparitions au cours de la migration depuis 2014", a déclaré l'agence.



"Bien que ces chiffres ne représentent que la limite inférieure du nombre réel de personnes affectées, ils soulignent néanmoins la nécessité d'une action urgente pour mettre fin aux décès de migrants et répondre aux besoins complexes des familles laissées derrière", a déclaré l'OIM.



Les 7 904 décès et disparitions documentés en 2025 sont inférieurs aux 9 200 chiffres donnés pour 2024, le total annuel le plus élevé jamais enregistré.







Néanmoins, l'OIM a déclaré que les décès et les disparitions "marquent la poursuite et l'aggravation d'un échec mondial à mettre fin à ces décès évitables".





"L'année 2025 a été marquée par un niveau sans précédent de réduction de l'aide et de restriction des informations sur les itinéraires irréguliers dangereux, rendant invisibles de plus en plus de migrants disparus.





Changements aux frontières des États-Unis



Dans les Amériques, les mouvements vers le nord le long de la route d'Amérique centrale ont fortement diminué par rapport à 2024.



La raison principale est "le grand changement dans les politiques migratoires de l'administration américaine et la fermeture de la frontière sud", a déclaré Maria Moita, directrice de la réponse humanitaire et du rétablissement de l'OIM.



Le nombre de décès sur la route a chuté, mais l'agence a invoqué le manque de données en provenance des États-Unis et du Mexique, ainsi que le manque de capacités de l'OIM dans la région en raison de coupes budgétaires.









En Europe, le nombre total d'arrivées a diminué, mais le profil des mouvements a changé, les ressortissants du Bangladesh devenant le groupe le plus important, tandis que les arrivées de Syriens ont diminué à la suite de changements politiques, a indiqué l'OIM.







Quelque 3 400 décès et disparitions ont été enregistrés sur les routes maritimes vers l'Europe, dont 1 330 sur la route de la Méditerranée centrale et plus de 1 200 sur la route Afrique de l'Ouest/Atlantique vers les îles Canaries en Espagne.



L'OIM a indiqué que près de 900 décès et disparitions ont été enregistrés au cours des traversées maritimes dans le golfe du Bengale et la mer d'Andaman en 2025, un itinéraire utilisé presque exclusivement par les réfugiés rohingyas, "ce qui en fait l'année la plus meurtrière jamais enregistrée pour cet itinéraire".



Des risques "très réels



"Les routes se modifient en réponse aux conflits, aux pressions climatiques et aux changements politiques, mais les risques sont toujours bien réels", a déclaré Amy Pope, chef de l'OIM.



"Derrière ces chiffres se cachent des personnes qui entreprennent des voyages dangereux et des familles qui attendent des nouvelles qui ne viendront peut-être jamais", a-t-elle déclaré dans un communiqué.



"Les données sont essentielles pour comprendre ces itinéraires et concevoir des interventions qui peuvent réduire les risques, sauver des vies et promouvoir des voies de migration plus sûres."







L'agence des migrations a souligné qu'au moins 340 000 membres de familles auraient été directement affectés par la crise des migrants disparus depuis 2014.



Ils subissent les conséquences psychologiques, sociales, juridiques et économiques désastreuses d'avoir un parent dont la disparition n'a pas été élucidée, a indiqué l'agence.



"Une volonté politique soutenue est nécessaire pour sauver des vies sur les routes migratoires du monde entier et rendre visibles les familles les plus touchées par ces pertes évitables", a déclaré l'agence.