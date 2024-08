Présidence turque : 26 prisonniers échangés entre la Russie et plusieurs pays occidentaux

Evan Gershkovich, correspondant du Wall Street Journal, et Paul Whelan, ancien marine américain, ont été libérés dans le cadre d'un important échange de prisonniers avec les États-Unis, annonce l'agence Bloomberg, citant des sources anonymes, ce jeudi 1er août.



Les deux hommes, condamnés en Russie à 16 ans de prison chacun, sur la base d'accusations d'espionnage que les États-Unis et eux-mêmes jugent sans fondement, sont "en route vers des destinations situées en dehors de la Russie".



Le dissident Vladimir Kara-Mourza, qui possède la double nationalité russe et britannique, ferait également partie de l'échange de prisonniers massif, rapporte Bloomberg, citant un fonctionnaire européen.



Au total, 26 prisonniers ont été échangés, ils provenaient des établissements pénitentiaires de sept pays différents (États-Unis, Allemagne, Pologne, Slovénie, Norvège, Russie et Bélarus), a annoncé la Turquie qui dit avoir coordonné l'opération d’échange de prisonniers "la plus importante de ces derniers temps".





Dix prisonniers, dont deux mineurs, ont été transférés en Russie, treize en Allemagne et trois aux États-Unis, ont ajouté les responsables à Ankara.



"Notre organisation a joué un rôle majeur de médiation dans cette opération d'échange, qui est la plus complète de la période récente", a déclaré service de renseignement de la Turquie (MIT).



Le Kremlin et la Maison Blanche ont tous deux refusé de faire des commentaires à ce stade.



Le site de suivi des vols Flightradar24 a montré qu'un avion spécial du gouvernement russe, utilisé pour un précédent échange de prisonniers entre les États-Unis et la Russie, avait quitté Moscou pour se rendre dans l'enclave russe de Kaliningrad, à la frontière de la Pologne et de la Lituanie, avant de retourner dans la capitale russe.





Plus tôt, la chaîne de télévision américaine Fox News a rapporté que le journaliste du Wall Street Journal avait déjà été gracié en vue d'un échange. Selon le média russe Important Stories, au total, le chef du Kremlin avait signé sept décrets secrets.



Depuis longtemps, la Russie ne cache pas son souhait de récupérer Vadim Krasikov qui a été condamné à la prison à vie en Allemagne en 2021 pour avoir tué un dirigeant séparatiste tchétchène dans un parc de Berlin deux ans plus tôt, apparemment sur ordre des services de sécurité de Moscou.