Président Macky Sall : « S’il n’y a pas de consensus, le Conseil constitutionnel va désigner mon remplacant à partir du 2 avril »

Président de la République, Macky Sall a déploré le fait que certains des plus grands journaux, aient retiré leurs équipes. Mais, d’autres plus patients, ont toujours gardé leurs équipes. Il reste convaincu qu’il n’auront pas ce qu’ils veulent voir. Le Président Sall, déplorant cet état de fait, a rappelé qu’on est plus dans un Sénégal qui ne disposait que l’arachide. Le pays dispose du pétrole et du gaz qui intéressent d’autres entités. Ces dernières, forces tapies dans l’ombre, n’attendent que des situations pour entrer en action.



Concernant la date de l’élection, le Président Macky Sall exhorte à prendre en compte les évènements religieux et le ramadan, pouvant entraîner une impossibilité de tenir des meetings. Mais, il prévient que certains parlent des candidats recalés ou spoliés. Maintenant, il appelle à un consensus. Et, il a annoncé la création de deux commissions, dont l’une portant sur la Constitution, qui doit être dirigée par le Ministre des Affaires étrangères Ismaïla Madior Fall. Seulement, il a souhaité que les participants soient raisonnables, en mettant en avant l’intérêt général. Après avoir recu les conclusion de ce dialogue, il promet de prendre le décret, appelant le corps électoral.



Par ailleurs, le Président Macky Sall a donné sa perception sur la loi d’amnistie. Assumant sa posture, il maintient sa volonté d’aministier l’ensemble des délits, datant de mars 2021 à 2024. Sur ce, il a exigé un dépassement. « Le gouvernement va adopter mercredi prochain, un projet de loi. J’engage tous les députés de l’Assemblée nationale, ceux de notre coalition et ceux de l’opposition, à travailler davantage pour l’adoption de ce projet de loi », a insisté le Président Sall. Pour conclure, il a précisé que s’il n’y a pas de consensus, il demanderait au Conseil constitutionnel de désigner son remplacant à la date du 2 avril 2024.



































































leral