Présidentielle 2019 – Hadjibou Soumaré sur les traces de Macky

C’est dans la soirée de ce lundi 13 août que le candidat déclaré à la prochaine présidentielle, Cheikh Hadjibou Soumaré rentre à Dakar après une tournée européenne. L’ancien patron de la Commission de l’Uemoa et non moins ancien Premier ministre arrivera de la France avec un projet très élaboré.



Les sources de dakarposte ,qui ont cherché à connaître son calendrier, ont pu glaner quelques informations de première main. Selon ces radars que nous avons placés aux alentours des proches de Soumaré, ce dernier commencera, d'ici quelques jours, ses activités politiques en organisant la Conférence des leaders, un forum politique qui regroupera des sommités en provenance de toutes les familles politiques.



De grosses huiles de l’Apr y sont attendues dont des Directeurs généraux, des proches de ministres, des hommes d’affaires, des membres de la société civile et des acteurs de la société civile. C’est dire que parmi ses alliés, beaucoup vont déserter les rangs de Macky Sall –pour ne pas dire qu’ils vont le trahir- pour aller soutenir Hadjibou Soumaré.



Après cette Conférence des leaders qui ébranlera sans aucun doute la galaxie apériste, une conférence de presse aura lieu avec comme invités spéciaux, de grands noms de la presse étrangère.

L’étape suivante consistera en une grande tournée nationale qui concernera le conduira dans tous les coins et recoins du pays.



Il s’agira d’une tournée au pas de charge qui doit se terminer bien avant l’ouverture officielle de la campagne électorale, donc une tournée quasi imminente.

A y regarder de près, Hadjibou Soumaré est en train de rééditer le schéma tracé par Macky Sall lorsque ce dernier prenait son courage à deux mains pour affronter Wade.



Les mêmes démarches produiront-elles les mêmes résultats ?