Présidentielle 2019 : Les USA félicitent le peuple sénégalais pour le scrutin pacifique.

Nous félicitons les Sénégalais pour ce scrutin pacifique. Nos équipes d’observateurs ont sillonné le pays et ont été impressionnées par l’organisation et la discipline du processus électoral.



Nous attendons patiemment la publication des résultats officiels et nous nous réjouissons de travailler avec le président élu du Sénégal.



Nous valorisons notre relation avec le Sénégal, qui est enracinée dans des valeurs communes -- la prospérité, la sécurité et la bonne gouvernance.