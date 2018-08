Présidentielle 2019: « Personne ne peut avoir 50% des électeurs au 1er tour… »

A quelques mois de la Présidentielle de 2019, les déclarations de candidatures vont bon train. Chacun se proclame leader et prêt à diriger la magistrature suprême. Parti au pouvoir et opposition se lancent mutuellement des piques. Qui triomphera au soir du 24 février 2019 ? Mamadou Sy Albert, analyste politique ne peut prédire et avance qu’il sera très difficile des deux (02) côtés, pouvoir comme opposition. « Personne ne peut avoir 50% des électeurs au premier tour… », martèle l’analyste politique