Présidentielle 2019 : Serigne Mansour Sy Djamil soutient le PUR

Jusque-là parent pauvre des alliances en direction de la présidentielle, le Parti de l'Unité et du Rassemblement commence à entrevoir le bout du tunnel. En effet, le PUR vient de décrocher le soutien de Serigne Mansour Sy Djamil et de son mouvement.



Candidat recalé, le guide religieux, membre de la famille maraboutique de Tivaouane était en conclave avec le directoire de son organisation et au finish, renseigne le Quotidien L'AS, la majorité a penché en faveur du candidat Issa Sall du PUR.



Un soutien qui s'explique selon le journal qui invoque les liens de parenté entre le président du PUR, Serigne Moustapha Sy et Serigne Mansour Sy Djamil. Nous y reviendrons...