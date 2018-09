Présidentielle 2019 : Thierno Alassane Sall n'exclut pas une alliance avec Sonko

Le chef de file de Pastef , Ousmane Sonko, et le président de République des valeurs, Thierno Alassane Sall, semblent entretenir des relations très étroites qui pourraient les conduire à faire une coalition à l'élection présidentielle de 2019.



En marge de la cérémonie de lancement de sa campagne de collectes des signatures pour le parrainage, Thierno Alassane Sall a déclaré qu'il continue de discuter avec Sonko. "Nos discussions continuent, confie-t-il. Mais pour le moment, chacun de nous va chercher le parrainage. On est dans un processus de candidat à la candidature."



À la question de savoir s'il pourrait s'allier avec le leader de Pastef, le président de République des valeurs rétorque : "Il n'est pas exclu. Tout est possible."