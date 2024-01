Présidentielle 2024 : Aïda Mbodj soutient Bassirou Diomaye Faye et solde ses comptes

Recalée par le parrainage, Aïda Mbodj a choisi son camp pour la Présidentielle du 25 février prochain. La présidente du parti And-Saxa Liggeey et ses partisans ont décidé ce dimanche de soutenir la candidature de Bassirou Diomaye Faye.

» Aïda moy Sonko, Sonko moy Diomaye », déclare-t-elle.



» Le Conseil constitutionnel a rejeté ma candidature à cause de ma proximité avec Ousmane Sonko. Mais Dieu va nous départager. On a bloqué mon dossier parce que je n’ai pas participé au dialogue (national). Mais je ne vais jamais dialoguer avec Macky Sall « , a déclaré Aïda Mbodj lors de l’assemblée générale de son parti tenu ce dimanche à Bambey.

































































Dakarmatin