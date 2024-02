Présidentielle 2024 : Bassirou Diomaye Faye démarche Abdourahmane Diouf

Bassirou Diomaye Faye ratisse large en direction de l’élection présidentielle de février 2024. Ce mercredi 31 janvier 2024, les députés Guy Marius Sagna, Abass Fall et Birame Soulèye Diop ont rencontré les membres du parti Awale afin d’unifier le camp patriotique autour de la coalition DIOMAYE PRÉSIDENT





« C’est toujours un régal que de discuter avec le Dr Abdou Rahmane Diouf ainsi qu’avec tous les autres Jambars de Awale », déclare Guy Marius Sagna..« C’était aussi son anniversaire. Longue vie de santé, de bonheur à mon grand-frère Abdourahmane Diouf !



Soyons prêts à commencer la campagne ce dimanche 04 février 2024 pour élire DIOMAYE 5e président de la République du Sénégal le 25 février 2024 », ajoute M. Sagna.



A signaler que Bassirou Diomaye Faye a reçu une pluie de soutiens. L’ancienne députée du mouvement «Osez l’avenir», Marème Soda Ndiaye, et le professeur, Mary Teuw Niane, Cheikh Bamba Dièye ont rejoint le cercle des souteneurs du candidat à l’élection présidentielle, Bassirou Diomaye Faye. Choisi comme plan B par Ousmane Sonko, ce dernier, qui est placé en détention, est Secrétaire général et n°2 de l’ex-parti Pastef.





























































dakarmatin