Présidentielle 2024- Dagana : Le ministre l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé lance un appel à la paix après son vote

Le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé a accompli son devoir citoyen à Dagana. Selon lui, plus de sept millions de sénégalais d’ici et de la diaspora sont appelés à désigner le cinquième président de la République du Sénégal. Le ministre a rassuré tous les sénégalais de la disponibilité du

matériel dans tous les bureaux de vote et que même si certains incidents interviendront, l’information sera remontée pour que tout se passe bien.



« Je suis venu faire mon devoir citoyen dans ma ville natale à Dagana dans cette école où j'ai été initié pour les cours d’initiation avant de quitter et d’aller à Pout. C’est dans l’une de ses salles, peut- être même là où j’ai voté je pense que j’ai été initié.



Donc, c’est avec beaucoup d’émotion mais également, avec beaucoup de plaisir et d’honneur que je me retrouve ici comme ministre de l’Intérieur pour sacrifier à un devoir de citoyen comme tout le monde. C’est ça également la rigueur du code électoral sénégalais.



Le ministre de l’Intérieur que je suis, ne peut pas voter à Dakar même s’il le voulait. Je suis obligé de parcourir les 400 km qui nous séparent de Dakar pour venir voter à Dagana et pouvoir retourner tout de suite à Dakar pour superviser l’ensemble du processus », dit-il.



Le ministre de l’Intérieur a profité de l’occasion pour lancer un appel à la paix, au calme, à la sérénité. « Un jour de vote doit être un jour de respiration démocratique mais ne doit pas être un jour de tension et de violence parce que tout ce qui sera détruit devra être reconstruit. Donc, mieux vaut ne pas détruire et ce qui est de plus dure à construire, c’est des relations humaines, de tissu social ».





























































