Présidentielle 2024 : Dr Babacar Diop annonce son choix ce dimanche

C'est ce dimanche 28 janvier 2024 que sera dévoilé le nom du candidat que vont soutenir le maire de Thiès, Dr Babacar Diop, et ses «frères» et «sœurs» de parti.



La Conférence nationale des Forces Démocratiques du Sénégal (FDS)/Les Gelwaars est convoquée, ce dimanche 28 janvier 2024, au «Casino» de Thiès.



A cette occasion, les délégués départementaux qui composent cette structure du parti vont statuer sur les propositions d’alliance formulées par des candidats à la présidentielle de 2024.



Le président du parti, Dr Babacar Diop, a déjà reçu, à Thiès, des candidats et mandataires de candidats qui lui ont soumis une proposition d’alliance en vue de l’élection présidentielle de 2024.



Les FDS/Gelwaars, une jeune formation politique sont, à présent, sollicitées par plusieurs candidats.

















































































