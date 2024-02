Présidentielle 2024 : En attendant la nouvelle date du scrutin, les candidats continuent de battre campagne

Alors que les Sénégalais attendent d' être édifiés sur la date de la tenue de l'élection présidentielle de 2024, les candidats eux, refusent d'attendre le feu vert que le président Sall doit donner. ils envahissent déjà le terrain pour battre campagne. chacun des candidats a sa manière de faire. En effet,les stratégies diffèrent d'une coalition à une autre. Tous ont le même objectif: amasser le maximum de voix.



A titre illustratif, la Coalition Diomaye président, qui a démarré sa campagne dans la nuit du 03 au 04 février 2024, est dans les visites de proximité et distribution de flyers afin de vendre son programme et convaincre les Sénégalais.



« En attendant ,la nouvelle date qui sera communiquée,le fichier électoral nous a été remis. Une très bonne chose de la part de l'administration. Il faut savoir que le Conseil constitutionnel, dans sa décision, s'est adressé aux autorités compétentes, pas seulement au président de la République. Donc, ces autorités compétentes doivent continuer de respecter la légalité de poursuivre les opérations électorales sans se soucier des désidératas politiques », a fait part Amadou Ba,le mandataire de Bassirou Diomaye Faye sur la Rfm.



De son côté,les cellules sont mises à contribution dans les différents quartiers, dans le but de faire connaître le programme du candidat, Aliou Mamadou Dia.



« Nous avons jugé utile de ne pas s'arreter tant que le Conseil constitutionnel ne s'est pas prononcé et cette prononciation a eu lieu et nous avons eu raison. Alors que faut-il faire dans ce cas là ? Nous en tout cas,nous avons décidé de continuer le travail tant qu'on n'a pas quelque chose qui claire. Nous jugeons qu' il n'y pas encore de conclusions finales. C'est dans ces conditions, que notre candidat Aliou Mamadou Dia a dit à tous ses militants d'envahir le terrain et de battre campagne »,a expliqué Idrissa Mbengue, le directeur de campagne adjoint du PUR.



Toutefois,si la Coalition Diomaye 2024 et celle du PUR ont opté pour la même stratégie,la Coalition Aly Ngouille 2024 s'est démarquée. Pour l'ancien ministre de l'Agriculture, c'est d'abord les audiences, puis la visibilité.



«Meme si les candidats sont en train de faire campagne,chacun a sa manière. Si l'objectif de la campagne, c'est de massifier, de chercher de nouveaux militants et de faire connaître son programme, c'est valable pour tous les candidats. Peut-être que certains y mettent un peu de folklore et d'autres qui ne mettent pas de folklore. Moi, je continue de massifier, je continue de véhiculer mon programme par différents supports",soutient Aly Ngouille Ndiaye sur la Rfm.



Poursuivant, il explique: "La seule différence, c'est que moi, je mise sur les audiences d'abord. D'ailleurs, aujourd'hui j'ai une émission ''Disso Akk Askan Wi'' sur ma page facebook pour parler avec la population sénégalaise».































































seneweb