Présidentielle 2024 : Le Conseil Constitutionnel entérine la liste définitive des 19 candidats

Les sept (7) sages ont acté, ce mardi, le retrait de la candidature de Rose Wardini. Toutefois, ils ont précisé que le processus électoral se poursuit. Considérant, de ce fait, que l'article 34, alinéa premier de la Constitution dispose : « en cas (...) de retrait d'un des candidats entre l'arrêt de publication de la liste des candidats et le premier tour, l'élection est poursuivie avec les autres candidats en lice. Le Conseil constitutionnel modifie en conséquence la liste des candidats (...) »; qu'il y a lieu de donner acte à Rose Wardini du retrait de sa candidature et de modifier la liste des candidats ».





Ainsi, la liste des candidats à l'élection présidentielle est modifiée et s'établit désormais comme suit : Boubacar Camara, Cheikh Tidiane Dièye, Déthié Fall, Daouda Ndiaye Habib Sy, Khalifa Ababacar Sall, Anta Babacar Ngom, Amadou Ba, Idrissa Seck, Aliou Mamadou Dia, Serigne Mboup, Papa Djibril Fall, Mamadou Lamine Diallo, Mahammed Boun Abdallah Dionne, El Hadji Malick Gackou, Aly Ngouille Ndiaye, El Hadji Mamadou Diao, Bassirou Diomaye Diakhar Faye et Thierno Alassane Sall.













































seneweb