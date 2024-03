Présidentielle 2024: Le parti LSS du président Samuel Sarr s’engage à soutenir le candidat Amadou Ba

L’absence de certains ténors de l’opposition dans la compétition remet en cause la dimension inclusive du processus. Toutefois, nous nous réjouissons avec un sens élevé de patriotisme de la solidité de nos Institutions Politiques et Sécuritaires ainsi que du renforcement de l’Etat de droit au Sénégal.



C'est le lieu de magnifier la posture Républicaine du Président de la République Macky SALL. Il a fortement contribué à la consolidation et aux ancrages des acquis démocratiques, après avoir renoncé à un 3ème mandat et décidé de quitter ses fonctions présidentielles le 02 avril 2024.



Par ailleurs, après avoir examiné les différents programmes des 19 candidats à l'élection présidentielle, nous sommes persuadés que le PSE demeure le plus pertinent pour l'émergence et le développement durable.





Ce programme de développement économique et social, permettra à notre pays de préserver sa place dans le cercle des pays émergents.



Au vu de tout cela, nous estimons que le soutien à Amadou Ba, candidat de Benno Bokk Yakar, est un devoir pour la continuité, et la réconciliation nationale.