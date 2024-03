Présidentielle 2024 : Vague d’adhésions et de soutiens au profit de Mahammed Boun Abdallah Dionne

Le candidat de la coalition « Dionne 2024 », Mahammed Boun Abdallah Dionne reçoit de plus en plus de soutiens et d’adhésions durant cette dernière semaine décisive de la présidentielle.



Des jeunes, des femmes et des hommes viennent de partout, pour rejoindre la coalition, en plus de descendre sur le terrain afin de faire gagner le candidat.



Celui qui a privilégié le travail de terrain et la proximité, a gain de cause. De nombreuses adhésions et une vague de soutiens viennent embellir la campagne de celui qui se rapproche de la population.



Longtemps Premier ministre et ayant dirigé plusieurs fois la campagne de la coalition Benno, Mahammed Boun Abdallah Dionne connaît bien le terrain et a l’expérience de ce que les Sénégalais veulent et attendent.



Il s’y met depuis longtemps, en privilégiant les porte-à-porte, l’écoute et la proposition de solutions…



L’énorme travail de terrain du candidat et sa direction de campagne, avec les responsables de la coalition « Dionne 2024 », apporte ses fruits sur tout le territoire national.



Mahammed Boun Abdallah Dionne est décrit comme un homme politique juste, expérimenté, très correct, travailleur et rigoureux.