Présidentielle : Amsatou Sow Sidibé exige la libération de Bassirou Diomaye Faye

La présidente du mouvement Convergence des acteurs pour la défense des valeurs républicaines (CAR/Leneen) exige « la libération sans conditions ni délai de tous les détenus politiques, qui plus est le candidat Bassirou Diomaye Faye ».

Dans un communiqué parvenu à Seneweb ce mercredi 31 janvier, la professeure Amsatou Sow Sidibé appelle ainsi à la « préservation de l’intégrité de la démocratie sénégalaise ».

Le présidente de CAR/Leneen suggère une « 3e voie » pour « éviter la violente bipolarisation politique de notre démocratie et de réconcilier toutes les franges du peuple sénégalais ». Cette « 3e voie » est une « alternative » pour assurer « la souveraineté sécuritaire et économique » du pays.

La candidate recalée à l’étape du parrainage a aussi dénoncé des « tares graves et inadmissibles de nos procédures électorales » à travers le communiqué et affirme que « le fichier électoral utilisé par le Conseil constitutionnel n’est pas fiable ».













































































