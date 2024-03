Présidentielle : Idrissa Seck détaille les 5 axes qui structurent son programme

Lors de son passage aux Parcelles-Assainies ce dimanche, le candidat Idrissa Seck a expliqué que son programme intitulé "Pacte" est structuré autour de cinq axes. « Le premier est consacré à la paix, à la sécurité, à la stabilité et à la réconciliation nationale » , a expliqué le leader de la coalition Idy2024.



Pour l'ancien Premier ministre sous Abdoulaye Wade, la paix devait être conditionnée à la sécurité qui permet de surveiller les frontières, protéger les personnes et leurs biens.



Le candidat promet aussi de mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut pour régler les problèmes des Sénégalais. Dans ce dessein, il prévoit de mettre en place une « équipe de combat pour s’attaquer aux questions récurrentes de la cherté de la vie, du loyer et de l’électricité », souligne-t-il.



La mise en œuvre d’un programme spécial est prévue. Il sera dédié aux jeunes pour réduire le chômage et l’accroissement du pouvoir d’achat des ménages.





























































seneweb