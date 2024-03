Présidentielle/Kolda : Ousmane Sonko en mode avocat de Bassirou Diomaye Faye...

C'est en mode avocat de Bassirou Diomaye Faye qu'Ousmane Sonko a pris la parole lors de la caravane de Diomaye Président à Kolda, ce lundi 18 mars. Au rond-point de la gouvernance, Sonko a présenté Diomaye comme le meilleur candidat car ayant le meilleur profil. Ainsi, il a estimé que lui et leur candidat ont les mains propres puisque n'ayant jamais détourné le moindre centime dans l'administration.



C'est pourquoi, il soutient que les autres candidats comme celui de Bby ont les mains corrompues à cause d'une gestion nébuleuse. Dans la foulée, il a invité les populations à faire le bon choix en votant massivement Diomaye Président le 24 mars. Mais aussi, il a rappelé qu'il faut élire leur coalition pour bénéficier équitablement des ressources pétrolières et gazières.



A la fin de son speech à côté de Bassirou Diomaye Faye casquette blanche à la tête, Sonko a rappelé aussi les militants à aller retirer leur carte d'électeur. C'est le seul moyen selon lui de pouvoir voter pour Bassirou Diomaye Faye et apporter le changement tant rêvé par les populations.



Après son speech, la caravane a continué sur Vélingara et Tambacounda où elle est attendue par ses militants et sympathisants.





































dakaractu