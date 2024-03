[Présidentielle] Les grands perdants du scrutin

Macky, la triste fin





L’autre perdant est son mentor Macky Sall, celui qui a interrompu le processus électoral, sous prétexte qu’il y avait une grave crise qui guettait le Sénégal. Il a fallu qu’il soit désavoué à la fois par le Conseil constitutionnel et les forces vives pour qu’il accepte d’organiser l’élection. Aujourd’hui, on se demande encore quelle était cette menace tant agitée par Macky Sall et que les Sénégalais n’arrivent pas à imaginer. Après avoir utilisé la justice et l’administration pour éliminer Ousmane Sonko, Macky Sall a voulu jouer à nouveau. Cette fois-ci, il a tout perdu.



En plus, l’histoire retiendra qu’il a choisi un candidat pour ensuite lui tourner le dos. Non seulement, il n'a pas soutenu Amadou Ba, mais il l’a affaibli. Aujourd’hui, il quitte le pouvoir sans préparer sa relève. Son parti va certainement imploser.



Les alliés aussi figurent parmi les perdants, notamment le Ps et l’Afp qui n’ont pas voulu avoir un candidat.