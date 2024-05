BURKINA FASO | LES ASSISES NATIONALES PRÉVUES LES 25 ET 26 MAI 2024

Les Assises nationales prévues les 25 et 26 mai 2024 à Ouagadougou marquent une étape cruciale dans la transition dirigée par le capitaine Ibrahim Traoré au Burkina Faso. Ces concertations visent à délibérer sur l’avenir de la transition, qui doit prendre fin en juillet 2024 avec l’organisation d’élections générales, conformément à la Charte de la Transition adoptée le 14 octobre 2022.



Selon le ministre en charge de l’Administration territoriale, Emile Zerbo l’objectif des Assises est de réunir les forces vives de la Nation, y compris les Forces de défense et de sécurité, les partis politiques et la société civile, pour évaluer le bilan de la transition et décider de la suite à donner. Les participants auront ainsi l’occasion de discuter de l’évolution du pays après le 2 juillet 2024 et d’envisager d’éventuelles modifications à la Charte de la Transition.



Cette démarche souligne l’importance de la participation démocratique et de la souveraineté du peuple dans le processus de transition. Les décisions prises lors des Assises auront un impact majeur sur l’avenir politique et institutionnel du Burkina Faso a expliqué Emile Zerbo



La loi portant organisation des Assises nationales a été adoptée par les députés de l’Assemblée législative de Transition le 26 avril dernier, marquant ainsi une avancée significative dans le processus de transition.















































































Rts