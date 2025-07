Violences policières présumées : Ousmane Sonko promet de nouveau des enquêtes judiciaires et annonce une indemnisation des familles endeuillées

Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a promis de nouveau aux familles de Mame Thierno Ba et de Lamine Dieng des enquêtes judiciaires destinées à clarifier les circonstances de leur mort et a annoncé des indemnisations pour les proches des victimes.



Selon des sources médiatiques, ces deux jeunes hommes auraient trouvé la mort lors d’une intervention des forces de l’ordre à Cambérène, dans la banlieue de Dakar.



Le Premier ministre a assuré leur famille de la détermination de l’État à clarifier les circonstances de leur mort. ‘’Je tiens à vous assurer que toute la lumière sera faite dans cette affaire. Ce n’est pas une simple déclaration faite, comme c’est souvent le cas, pour calmer les esprits’’, a-t-il soutenu.



Auparavant, Ousmane Sonko a présenté ses condoléances et celles du gouvernement aux familles endeuillées de Cambérène.



Accompagné de plusieurs personnalités, M. Sonko a dit qu’il était venu ‘’renouveler les assurances et les condoléances du chef de l’État’’, exprimer sa ‘’compassion’’ et sa ‘’solidarité’’ avec les familles des victimes en même temps.



‘’Nous sommes venus également prier pour nos frères…’’ a-t-il poursuivi, affirmant que la perte d’un proche est toujours une douloureuse épreuve.



‘’Rien ne peut remplacer une vie humaine’’



Le Premier ministre a promis des indemnisations aux familles des victimes. C’est une décision du président de la République, selon lui.



‘’Pour un homicide, même involontaire, c’est un devoir envers la famille endeuillée. C’est même un acte conforme à nos religions et à nos coutumes que de soulager les familles des victimes’’, a argué M. Sonko, ajoutant : ‘’Encore que rien ne peut remplacer une vie humaine.’’



Selon lui, ces promesses concernent également la famille de Vieux Talla Keïta, un jeune homme décédé lors de son interpellation par des agents du commissariat de police de Rosso, dans la région de Saint-Louis (nord).



Une délégation gouvernementale composée des ministres Birame Diop (Forces armées), El Hadji Abdourahmane Diouf (Enseignement supérieur), Yassine Fall (Affaires étrangères) et Khady Diène Gaye (Jeunesse, Sports et Culture) s’est rendue ce samedi à Rosso, où elle a présenté les condoléances de l’État à sa famille.





















































































APS