Présidentielle à Linguère : Un duel en perspective entre les candidats Aly Ngouille Ndiaye et Habib Sy...

Le département de Linguère se prépare pour l'élection présidentielle avec une carte électorale qui se présente comme suit : un total de 133 101 électeurs inscrits répartis dans 356 bureaux de vote. Dès huit heures ce dimanche matin, les opérations de vote ont commencé sur l'ensemble du territoire départemental. Jusqu'à présent, le déroulement du scrutin est normal et aucun incident n'a été signalé.



Le matériel électoral, la sécurité et les membres des bureaux de vote sont présents sur place pour assurer le bon déroulement du processus. Les électeurs ont pris d’assaut les centres de vote dès l'ouverture des bureaux. Linguère, qui compte 133 101 électeurs, 234 centres de vote et 356 bureaux de vote, est le théâtre de cette mobilisation citoyenne.



Il convient de noter que le duel entre le maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, et l'ancien ministre Habib Sy est très attendu. Ces deux candidats rivaux à l'élection présidentielle suscitent une grande attention. Le maire de Linguère, Aly Ngouille Ndiaye, est attendu vers onze heures au centre El Hadji Daouda Dia, où il exercera son droit de vote. De son côté, Habib Sy, son principal rival dont le désistement a été rejeté par le Conseil constitutionnel, accomplira son devoir citoyen au lycée Alboury Ndiaye vers midi.

















































dakaractu