Présidentielle américaine : Joe Biden face Donald Trump, le match retour se précise

Le match retour se précise entre le démocrate Joe Biden et le républicain Donald Trump pour la présidentielle du 5 novembre prochain.



Mardi, les deux candidats ont franchi une étape décisive en remportant chacun le nombre de délégués nécessaires pour leur assurer l'investiture de leur parti (1968 délégués pour le démocrate, 1215 pour le républicain).



Si le processus arrive à son terme, ce sera la première fois depuis 1912, que deux présidents s'affronteront.





À 81 ans, Joe Biden affiche déjà un record : celui d'être le président le plus âgé de l’histoire des États-Unis à se représenter tandis que Donald Trump, 77 ans, risque des décennies de prison en tant qu’accusé dans quatre affaires pénales en cours.



Dans une brève déclaration, le président sortant Joe Biden a célébré sa nomination tout en présentant Donald Trump comme une menace sérieuse pour la démocratie, accusé de mener "une campagne de ressentiment, de vengeance et de rétribution qui menace l’idée même de l’Amérique".



Mais l'impopularité de Joe Biden, donné dans de nombreux sondages à plusieurs points derrière son adversaire républicain, en particulier dans les États pivots qui décideront de l'élection, inquiète les démocrates. Les considérations sur son âge préoccupent son camp. La gauche du parti critique aussi Joe Biden pour son soutien à Israël dans sa guerre contre le Hamas à Gaza. Mais le démocrate est persuadé de pouvoir remporter une nouvelle fois son pari contre un adversaire très controversé.



"Malgré les défis auxquels nous étions confrontés lorsque j'ai pris mes fonctions, nous sommes en train de remonter la pente : les salaires augmentent plus vite que l'inflation, les emplois reviennent, la confiance des consommateurs a grimpé en flèche", a déclaré Joe Biden. "Au milieu de ces progrès, nous sommes confrontés à une réalité qui nous donne à réfléchir : la liberté et la démocratie sont menacées chez nous comme elles ne l'ont jamais été depuis la guerre de Sécession."



Donald Trump a également rapidement réagi à sa nomination. "C'est un grand honneur pour moi de représenter le Parti républicain en tant que candidat à l'élection présidentielle", a délcaré D. Trump. "Notre parti est uni et fort, et comprend parfaitement que nous nous présentons contre le pire, le plus incompétent, le plus corrompu et le plus destructeur des présidents de l'histoire des États-Unis".





Mais comme son rival, Donald Trump suscite lui aussi le rejet d'une partie de l'électorat conservateur malgré sa prise de contrôle quasi-totale du parti républicain. Environ un quart de l'électorat républicain a en effet choisi de soutenir d'autres candidats aux primaires.



Les nominations officielles des deux candidats auront lieu cet été lors des conventions de chaque parti, en juillet à Milwaukee, dans le Wisconsin pour les républicains, et en août à Chicago dans l'Illinois, pour les démocrates.