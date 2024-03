Présidentielle au Sénégal : bilan d'une campagne électorale express

Rédigé par Dakarposte le Vendredi 22 Mars 2024 à 14:07

Les Sénégalais sont appelés aux urnes dimanche pour élire leur nouveau président au cours de l’élection la plus ouverte jamais organisée dans le pays. Un scrutin qui intervient quelques semaines après une profonde crise politique provoquée par l’annulation, puis le report de la présidentielle. Les précisions de Gilles Olakounlé Yabi, politologue et directeur du think tank Wathi