Présidentielle de 2019 – La candidature de Samuel Sarr doit être prise très au sérieux !

Des informations récentes nous apprenaient que Samuel Sarr, le «wadiste éternel» pourrait renoncer à sa candidature à la présidentielle de février 2019. Ces sources pourraient se tromper lourdement selon des membres de l’entourage de Sam, qui continuent à affirmer urbi et orbi que ce dernier sera bien de la partie car il briguera les suffrages des Sénégalais contre vents et marées.

Il se disait en effet que, suite à la forclusion de Karim Wade comme candidat du Pds, Samuel Sarr n’avait plus de motivation pour faire face à Macky Sall car, c’est pour protester contre cette candidature imposée par maître Wade qu’il avait quitté le navire bleu et créé son propre mouvement politique. Les proches de Sam nous apprennent qu’il n’en est rien car la candidature de l’ancien ministre sous Wade est à prendre avec sérieux. Car malgré sa proximité avec la Première Dame qu’il appelle affectueusement «sama djiguène» (ma sœur), ses relations avec le président Macky Sall ne sont pas au beau fixe malgré une accalmie notée récemment entre les deux anciens frères de parti.

Sachant que Karim sera empêché d’une manière ou d’une autre par le régime APR, il compte s’offrir comme alternative afin de proposer un candidat crédible de la famille wadiste. Ses relations avec Macky ne s’améliorent pas malgré la médiation tentée par des pontes du régime en place, notamment un certain T. N, mari d'une personnalité politique.

Il nous revient en effet que les deux hommes n’aiment plus se voir, même en peinture. Et la création récente du parti politique de Samuel Sarr n’est pas pour ajouter à la réconciliation car Sam est plus que jamais décidé à lui faire face et à croiser le fer avec lui. Il a l’expérience des campagnes électorales et il est liquide. A preuve, il vient d’acquérir un siège pour son parti sur la VDN à un jet de pierre des bureaux du frère du Président Sall, villa payée rubis sur l’ongle à coups de dizaines de millions.

D’ailleurs Samuel Sarr a commencé depuis quelques semaines à rameuter tous ses amis, surtout les plus nantis d’entre eux afin de mieux garnir son bas de laine. Il revient aux sources de dakarposte que l’ancien ministre de l’Energie a discrètement fait un périple entre l’Asie, l’Europe et l’Amérique où il compte des milliers d’amis afin de collecter des fonds.

La prochaine campagne électorale pourrait avoir beaucoup de piquant. C'est dire...