Présidentielle de 2019: Ousmane Tanor Dieng avertit Khalifa Sall

C’est la première fois que le secrétaire général du parti Socialiste se prononce sur la candidature de Khalifa Sall pour l’ élection présidentielle de 2019. « je rappelle que tous ceux qui sont en train de se déclarer candidats- il faut le rappeler-, ils sont candidats à la candidature. Ils ne seront candidats que lorsque le Conseil constitutionnel validera (leur candidature),« avertit Ousmane Tanor.

Revenant sur les raisons qui ont motivées le parti Socialiste à soutenir la candidature de Macky sall, il déclare: « On a gagné ensemble, on a géré ensemble. Aujourd’hui aussi, au moment où il faut maintenant que le scrutin se renouvelle, Macky Sall qui était déjà candidat mais c’est naturel et normal qu’il soit le candidat de la Coalition (Bby). C’est cohérent ce que nous faisons. Nous sommes dans (Bby) et nous y restons. »