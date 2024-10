Présidentielle en Tunisie : le vote a débuté dans une élection jouée d'avance

Dans une élection jouée d'avance, les électeurs ont le choix entre trois candidats : le président sortant qui a verrouillé le pouvoir Kaïs Saïed, l'homme d'affaires emprisonné Ayachi Zammel ou Zouhair Maghzaoui, un gauchiste qui a soutenu Kaïs Saïed avant de choisir de se présenter contre lui.



Le président sortent, 66 ans, est considéré comme le grand favori en raison de la répression exercée à l'encontre de ses opposants et des mesures prises pour supprimer les freins et contrepoids à son pouvoir exécutif.





La majorité de l'opposition boycotte le scrutin pour protester contre l'absence, selon elle, de conditions démocratiques pour des élections libres et équitables.



Des dizaines de candidats ont exprimé leur intérêt à défier Kaïs Saïed et 17 ont soumis des documents préliminaires pour se présenter à la course de dimanche. Cependant, les membres de la commission électorale, tous nommés par le président, n'en ont approuvé que trois. Ils ont ignoré une décision de justice leur ordonnant de réintégrer trois autres candidats.



Ayachi Zammel a ensuite été emprisonné et accusé d'avoir falsifié des signatures d'électeurs pour se qualifier pour le vote, ce que son avocat a nié.