Présidentielle : le Conseil Constitutionnel rejette la date du dialogue et maintient les 19 candidats validés

Ce serait finalement l’information du jour à la place du projet de loi d’amnistie. « Le Conseil déchire le consensus de Diamniadio », barre à sa Une l’EnQuête de ce mercredi 6 mars 2024.



Le journal affirme que « les 7 Sages restent sur leurs positions sur la date de l’élection et la durée du mandat ».





Le canard ne précise pas cependant si le Conseil a choisi une nouvelle date. Ou s’il a accepté que le président Sall reste en fonction jusqu’à l’installation de son successeur ou pas puisqu’il a décidé de quitter le 2 avril. Il n’y aura donc pas de reprise du scrutin et l’invalidation de Karim Wade serait maintenue. Pour rappel, le président de la République a saisi le Conseil constitutionnel dans l’après-midi du lundi après avoir reçu le rapport sur le dialogue national.



Ainsi, le Conseil constitutionnel, a non seulement rejeté la date du 2 juin pour la tenue de l’élection présidentielle, a maintenu l’invalidation de la candidature de Karim Wade.





Sur ce, il a confirmé la liste des 19 candidats validés. Les 7 Sages ont également maintenu la fin du mandat du Président Macky Sall pour le 02 avril prochain.