Prison de Ziguinchor : un surveillant arrêté pour torture sur un détenu

L’Organisation nationale d’assistance juridique et judiciaire (Ona2j) jubile. Dans un communiqué repris par Libération, elle salue l’arrestation du nommé K. S., un surveillant de la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Ziguinchor. Ce dernier a écopé de dix jours d’arrêt de rigueur pour avoir torturé un détenu du nom de M. N, selon Ona2j.





Libération rapporte que c’est l’organisation d'assistance qui a dénoncé le cas de torture en question, survenue selon elle lundi 26 août. S’en félicitant, l’Ona2j rapporte que «l’administration pénitentiaire a immédiatement ouvert une enquête [qui] a impliqué l’audition du détenu M. N. ainsi que celle du surveillant pénitentiaire K. S.».



L’organisation a salué, à travers son communiqué, «le sens de la responsabilité, le courage et le professionnalisme du nouveau directeur de la Mac de Ziguinchor pour sa réactivité et le traitement diligent de cette affaire».

















































seneweb