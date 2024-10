Procès Bougane à Tamba- Thierno Bocoum va comparaitre en tant que...témoin

Dakarposte a appris que Thierno Bocoum va comparaitre devant la barre du prétoire de Tambacounda en tant que témoin.



D'ailleurs, cet "ami" de Bougane Guèye Dani a été invité à quitter la salle d'audience du tribunal, ne pouvant assister plus avant aux débats tant que son audition de témoin n'aura pas été recueillie.



Pour ceux qui l'ignorent, un témoin est une personne qui a assisté à un crime ou en a été victime. Un témoin peut être assigné à témoigner (c’est-à-dire ordonné de comparaître devant le tribunal) .



Bref, Thierno Bocoum, qui faisait partie de la délégation qui accompagnait Bougane à Bakel, donc témoin oculaire est donc tenu de répondre à des questions du Président , du maitres des poursuites (entendez le procureur), entre autres avocats.



On appelle témoignages les renseignements fournis par un témoin au tribunal; ceux-ci peuvent servir de preuve pour exposer les faits du crime supposé.





Pour rappel, écroué à la prison de Tamba, le président de "Gueum sa bopeu" (Bougane Dani) est poursuivi pour refus d'obtempérer, délit de rébellion et outrage à agent de la force publique.