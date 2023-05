Procès en appel : Peine confirmée pour les députés du PUR

Le juge vient de confirmer la décision de la première instance condamnant, le 2 janvier dernier les députés Massata Samba et Mamadou Niang.



En effet, devant la Cour d’appel de Dakar, ce lundi 15 mai, dans le cadre de l’affaire opposant la députée Amy Ndiaye Gniby à ses deux collègues du Parti de l’unité et du rassemblement (PUR), le juge a rendu son verdict.



Massata Samba et Mamadou Niang ont été condamnés à six mois de prison ferme. Ils ont été reconnus coupables de coups et blessures volontaires et doivent verser une amende de 5 millions F CFA à la plaignante, Amy Ndiaye Gniby qui était enceinte au moment des faits.



Pour rappel, les deux députés membres du groupe parlementaire de l'opposition Yaw ont "agressé" la députée de la mouvance présidentielle, le 1er décembre 2022, au cours du vote du budget du ministère de la Justice.



Des coups assénés, se défend Massata Samb, après que la mairesse de la commune de Gniby et membre de l’APR a tenu des «propos irrespectueux» contre leur chef religieux et dirigeant de leur parti, Serigne Moustapha Sy.













































