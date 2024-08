Promotion : Le Cdt Mame Rokhaya Lo promue Commandant de la Légion de la Gendarmerie de l'Air et des Transports aériens

Promue Commandant de la Légion de Gendarmerie de l'Air et des Transports aériens, le Cdt Mame Rokhaya Lo a pris fonction, ce lundi 29 juillet 2024. Une belle promotion qui fait la fierté de toutes les femmes sénégalaises et africaines, coincidant avec la journée Internationale de la femme Africaine, célébrée, hier.



En 2021, Commandant Lo avait dirigé la 2e Force de l’unité de la police (Fpu) forte de 135 militaires dont 21 femmes, qui était déployée en République démocratique du Congo (RDC). À l'époque, la cheffe d’escadron Mame Rokhaya LO de la gendarmerie nationale avait été désignée commandant de la 2e Fpu, pour servir la Monusco, une première pour les forces armées sénégalaises depuis 1960, nous révèle-t-on. La prise en compte du genre est réellement effective au sein de la maréchaussée sénégalaise. Elle a contribué à la protection des civils, à la promotion des droits humains, et à la consolidation de la paix dans un contexte de conflit armé.



Parcours académique...



Commandant Mame Rokhaya Lo possède un Master 2 en Genre et consolidation de la paix, ainsi qu'un Master 2 en Administration et gestion des affaires. Passionnée par l'intégration du genre dans les politiques et les pratiques de sécurité, elle était chargée de la planification des actions à mettre en œuvre pour une prise en compte du genre dans la Gendarmerie sénégalaise en tant chef division Genre.



Elle est également formée comme pilote d'avion Ulm, officier de police judiciaire, et formateur pour la petite enfance. Elle a reçu plusieurs distinctions pour son engagement et son leadership, notamment le Prix Général Lamine Cissé, femmes paix sécurité, et figure dans le Palmarès des 50 jeunes qui font bouger le Sénégal.



Pour rappel, Commandant Mame Rokhaya Lo a été la première femme pilote des forces armées et cheffe de la section aérienne de la gendarmerie nationale sénégalaise. Nous lui souhaitons plein succès dans cette nouvelle mission.





































































dakaractu