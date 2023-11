”Propagande” en faveur de Bougane Gueye Dany : le Cnra met en garde le groupe D-Média

Le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel (Cnra) a adressé des observations au Groupe DMEDIA en vue de l’amener à mettre un terme à la propagande en faveur de son promoteur engagé en politique.



«Le courrier adressé au Groupe DMEDIA fait suite aux pratiques répétitives de ce dernier, à travers la radio ZIK FM, la télévision SEN TV et le quotidien Tribune, consistant, en perspective de l’élection présidentielle du 25 février 2024, à verser dans une propagande inacceptable en faveur du promoteur dudit Groupe. Le CNRA précise dans la correspondance que le personnel (journalistes, chroniqueurs, animateurs, …) et les supports du groupe en général, notamment la radio et la télévision, dans diverses émissions, ne cessent de violer les textes qui les régissent, soit en : donnant les numéros de téléphones et/ou les noms des coordonnateurs pour les besoins du parrainage en faveur de Bougane 2024 ; faisant intervenir un membre de la task force de Bougane 2024 ; incitant les auditeurs ou téléspectateurs à soutenir la coalition dirigée par le promoteur du Groupe ; diffusant ou rediffusant des émissions, de manière abusive, en faveur du promoteur du Groupe ; programmant des publireportages, qui n’en sont pas, en faveur du promoteur du Groupe», regrette le Cnra.



En conséquence, ajoute le document, le Conseil national de Régulation de l’Audiovisuel a attiré l’attention du Groupe DMEDIA sur l’obligation de respecter la réglementation ; appelé le Groupe DMEDIA à l’esprit de responsabilité pour le strict respect de la réglementation ; précisé que le non-respect de la lettre d’observations expose ses médias, notamment la SEN TV et la ZIK FM, aux sanctions prévues par la réglementation».