Qualifications Coupe du Monde : 22 Lions présents à l'entraînement, 4 absents

Les absents sont Nampalys Mendy, Boulaye Dia, Pape Matar Sarr et Pathé Ciss. Pourtant ces deux derniers étaient présents lundi, premier jour de préparation de l'équipe. Pour l'heure on ignore les raisons de leur absence.



En revanche, tous les autres s'entraînent en ce moment sous la direction du sélectionneur national, Aliou Cissé et devant un public venu nombreux. A noter également la forte présence d'un groupe de supporters conduit par Paco Sénégal Rekk et Fall porte-drapeau national deux ex-membres du 12e Gaïndé national.



Pour rappel, le match Sénégal-Soudan du Sud comptant pour la première journée des qualifications à la Coupe du monde 2026, est prévu, ce samedi 18 novembre 2023, au stade Abdoulaye WADE à 19h. Le 21 Novembre 2023, les Lions affronteront le togo, à Lomé, dans le cadre de la deuxième journée.





igfm