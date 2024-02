Qualité de l'air : La poussière de retour dans les régions Centre et Nord

Selon l'Agence nationale de l'aviation civile et de la météorologie (Anacim), de la poussière est attendue ce mardi sur les régions Centre et Nord.



"Un temps ensoleillé prévaudra sur le pays au courant des prochaines 24 heures. Une légère suspension de poussière sera également attendue sur les régions Centre et Nord", a annoncé l'Anacim dans son bulletin de ce mardi.

Le communiqué ajoute que "les visibilités seront réduites par des particules de poussière en suspension sur les localités Nord et Centre-Ouest".



Les personnes âgées et celles vivant avec des maladies respiratoires dans ces régions devront prendre leurs précautions. Ces derniers jours, une couche de poussière avait recouvert plusieurs régions sénégalaises, notamment Dakar.













































































seneweb