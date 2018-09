Quand "Mini Car" transforme son baptême en méga-meeting

Après avoir baptisé le dernier né mis au monde par sa dame au nom de son guide spirituel Serigne Saliou Mbacké, "Mini Car"a , pourrait-on dire, transformé le baptême en méga meeting. Devant toute l'assistance venue rehausser de sa présence la cérémonie, il a d'abord remercié de vive voix Mme la Présidente du Conseil Economique Aminata Tall Mme Ndom. Puis, "Mini Car" de sensibiliser sur les réalisations à l'actif de son mentor, le Président "de tous les Sénégalais" pour le paraphraser, avant de demander solennellement à ses amis, parents et sympathisants de parrainer son "ami et grand frère" Macky Sall. Lequel, dira t'il "est une chance pour le Sénégal et les Sénégalais".



A noter les présences d'autorités de tous bords à ce baptême dont une forte délégation envoyée par Mme Aminata Tall, le styliste des VIP Pape Mbaye "Etyncel Boutik", le jeune capitaine d'industries Elimane Lâm, lequel était accompagné de son ami Aziz Ndiaye, entre autres